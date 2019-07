Deutsche Bank anuncia série de medidas para reestruturar operações do banco

O maior banco da Alemanha, o Deutsche Bank, anunciou um plano de reestruturação que prevê a redução de suas vendas de ações e negócios comerciais, à medida que tenta melhorar a lucratividade e elevar o preço de suas ações.



O banco de Frankfurt não deu detalhes em seu anúncio de domingo sobre o impacto potencial sobre os empregos.



O Deutsche Bank disse que espera assumir encargos no valor de cerca de 3 bilhões de euros (US$ $ 3,4 bilhões) no segundo trimestre e previu um prejuízo líquido de 2,8 bilhões de euros.



O banco disse que espera cobranças cumulativas de 7,4 bilhões de euros relacionadas à reestruturação até o final de 2022.



Em maio, o CEO Christian Sewing disse aos acionistas que estava pronto para fazer "cortes duros" para melhorar a lucratividade do banco em dificuldades e para aumentar o preço das ações "decepcionantes".



Fonte: Associated Press.