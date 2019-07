O Conselho Militar no poder no Sudão prometeu neste sábado "aplicar" e "preservar" um acordo alcançado com as lideranças dos protestos, que define as principais linhas da futura fase de transição e que levou os manifestantes a suspenderem a campanha de desobediência civil.

Os generais e as lideranças dos protestos aceitaram na última sexta-feira uma presidência alternativa à frente de um "Conselho Soberano", a futura instância encarregada de dirigir uma transição política durante três anos.

A iniciativa, auspiciada por mediadores da Etiópia e da União Africana, representa uma distensão após vários meses de embates, que levaram à destituição pelo exército do presidente Omar al Bashir em abril.

"O Conselho Militar se compromete a preservar o acordado, e a velar por sua aplicação", informou em um discurso televisionado o chefe do Conselho Militar de transição, Abdel Fatah al Burhan.

O Conselho Soberano será composto por cinco militares e seis civis, cinco deles vindos da Aliança pela Liberdade e Mudança, líder dos protestas.

Segundo os termos do acordo, os militares presidirão a transição durante 21 meses e depois os civis ganharão espaço por 18 meses.

Os Estados Unidos celebrou neste sábado essa saída da crise, que considera uma "etapa importante" para a transição no Sudão.

O texto final do acordo está sendo redigido por um comitê de especialistas, mas deverá estar pronto para ser assinado a partir da próxima semana.