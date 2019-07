Cristiano Ronaldo testemunhou no 'Football Leaks'

O jogador Cristiano Ronaldo prestou depoimento à Polícia portuguesa no início de junho, na qualidade de testemunha, na investigação sobre o vazamento de documentos que originou as revelações do chamado "Football Leaks" - informou o Diário de Notícias neste sábado (6).

Segundo o jornal, o cinco vezes Bola de Ouro foi ouvido como "testemunha e vítima" pela Polícia, que o recebeu "com toda discrição" em Lisboa, quando o jogador estava em Portugal para disputar a Final Four da Liga das Nações no norte do país (5-9 de junho).

Questionada pela AFP, a polícia não comentou a informação.

O atacante português da Juventus foi um dos principais protagonistas dos vazamentos feitos por seu compatriota Rui Pinto. Essas informações lhe causaram problemas com o Fisco espanhol, por seus anos no Real Madrid, e revelaram as acusações de estupro feitas pela americana Kathryn Mayorga. Ele nega.

O hacker de 30 anos foi extraditado da Hungria em março, a pedido das autoridades de seu país, que suspeitam de que ele tenha acessado os sistemas de informática do Sporting de Lisboa e do fundo de investimentos Doyen Sports.

Rui Pinto exigiu do Doyen Sports o pagamento de uma quantia de 500.000 a um milhão de euros para não expor os documentos comprometedores, mas, segundo seus advogados, acabou desistindo "voluntariamente".

Na quarta-feira, os advogados de Rui acusaram as autoridades portuguesas de organizarem uma "perseguição judicial" contra seu cliente.