Terremoto de 7,1 graus abala sul da California

Um terremoto de 7,1 graus de magnitude sacudiu às 20H19 local desta sexta-feira (00H19 de Brasília de sábado) o sul da Califórnia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor desta sexta é o mais forte a atingir o estado nos últimos 20 anos, e supera o abalo de 6,4 graus que sacudiu o sul da Califórnia na quinta-feira, sem deixar vítimas.

Os dois abalos fazem ressurgir o fantasma do "O Grande" (The Big One), um mega-terremoto potencialmente devastador que teme-se que golpeie em algum momento o oeste americano.

A Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos.