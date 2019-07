Irmãos brasileiros estão à deriva há mais de 70 horas na Polinésia Francesa

(foto: Instagram/Reprodução)

Há mais de 70 horas à deriva, dois brasileiros estão tentando sobreviver nas águas da Polinésia Francesa. Os irmãos Celso

Pereira Neto e Lucas Pereira sofrem um acidente em alto-mar e acabaram perdendo o leme do veleiro. Eles, inclusive, relataram no Instagram os momentos de aperto que passaram nessa quinta-feira nas primeiras 24 horas após a perda do leme.





Moradores de Ubatuba, os dois estão viajando há mais de um ano com o objetivo de dar a volta ao mundo a bordo do veleiro Katoosh, barco construído pela dupla. A expectativa é de que os dois consigam instalar o leme reserva assim que o mar ficar mais calmo.

Nas redes sociais, um deles, Celso relata que um plano de ação foi traçado na tentativa de preservar o barco pelo menos até sábado, quando chega a 'calmaria'. Segundo o outro irmão, Neto, eles estão sendo empurrados 'para onde o vento quiser'.