O presidente americano Donald Trump voltou a atacar, nesta sexta-feira, o Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), acusando-o de incompetência por não conseguir estimular a economia.

O Fed "não sabe o faz", disse Trump à imprensa na Casa Branca.

As ações abriram em baixa em Wall Street nesta sexta, com investidores temerosos de que os bons dados do mercado de trabalho em junho possam deixar o Fed menos propenso a reduzir as taxas de juros em sua reunião de política monetária neste mês.