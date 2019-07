Explosão de um carro deixa três mortos na Turquia

Três pessoas morreram nesta sexta-feira em uma explosão de carro na cidade turca de Reyhanli, perto da fronteira com a Síria.

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que pode ter sido um "ato terrorista".

"As primeiras pistas sugerem que pode haver mais do que um link para o terrorismo", disse Erdogan à imprensa em Istambul.

"Está claro que havia uma bomba no carro", afirmou ainda.

A explosão ocorreu a menos de um quilômetro do gabinete do governador na região de Reyhanli, não muito longe da fronteira com a Síria, segundo a agência de notícias Anadolu.

Em imagens transmitidas pela mídia turca, uma fumaça espessa saía de um veículo em chamas, enquanto os bombeiros tentavam apagar o fogo.

Em maio de 2013, uma explosão causada por dois carros-bomba matou 53 pessoas em Reyhanli, em um ataque que Ancara atribuiu a "Acilciler", um grupo turco clandestino de ideologia marxista ligado aos serviços de inteligência sírios.

A Turquia também foi abalada por uma série de ataques em 2015 e 2016, atribuídos ao grupo jihadista Estado Islâmico e ativistas curdos. Os ataques deixaram centenas de mortos.