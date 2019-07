Jaguar Land Rover fabricará veículos elétricos no Reino Unido

A montadora britânica carros de luxo Jaguar Land Rover anunciou nesta sexta-feira que fabricará veículos eléctricos no Reino Unido, em um contexto de incertezas a respeito do Brexit.

A fábrica de Castle Bromwich (centro da Inglaterra) será adaptada para produzir os novos modelos, começando pelo novo Jaguar XJ eléctrico, informou a Jaguar Land Rover (JLR) em um comunicado.

A unidade fabrica atualmente os modelos a gasolina e diesel do Jaguar XJ, que não serão mais produzidos.

"O futuro da mobilidade é elétrico e estamos comprometidos, como empresa britânica visionária, a fabricar nossa próxima geração de veículos com zero emissões no Reino Unido", declarou Ralf Speth, diretor geral da JLR.

A empresa também anunciou que o novo centro de montagem de de baterias, na região de Birmingham, deve entrar em operações em 2020. A unidade terá capacidade de produção de 150.000 unidades por ano.

Os funcionários da fábrica de Castle Bromwich, que também produz os modelos Jaguar a diesel e gasolina XE, XF e F-Type, foram informados sobre a manutenção dos postos de trabalho, em um contexto de incerteza provocado pelo Brexit.

Recentemente, a Jaguar Land Rover anunciou que pretendia suprimir 4.500 postos de trabalho para economizar 2,5 bilhões de libras e poupar no setor de carros elétricos. A montadora pretende oferecer motores elétricos em para todos os seus modelos a partir de 2020.