Comunicado do Business Wire :IBC

Do 6K à projeção holográfica, passando pelos eSports e pela Copa do Mundo da FIFA, os 10 finalistas do IBC Innovation Awards deste ano mostram uma clara tendência de cooperação global e avanços extraordinários para promover um novo envolvimento com o conteúdo.

Representando o melhor da excelência técnica em busca de benefícios reais para produtores e telespectadores, os juízes do Innovation Awards ficaram "impressionados com a variedade de projetos imaginativos apresentados e tiveram de tomar algumas decisões realmente difíceis", disse Michael Lumley, presidente do painel internacional de jurados.

"Embora a gente nunca se atenha a um tema em nossos finalistas, a lista costuma refletir a indústria em geral", acrescentou Lumley. "Este ano é possível ver que há uma série de projetos que são globais em sua escala e que usam novas oportunidades de conectividade para nos proporcionar imagens surpreendentes, seja capturando a vida subaquática ou a emoção dos esportes."

O calibre da lista final deste ano demonstra que o IBC Innovation Awards é o principal reconhecimento pela aplicação de tecnologia de ponta nas áreas de mídia e entretenimento. O prêmio é único, uma vez que não se dirige a novos produtos, e sim a usos inovadores da tecnologia, oferecendo novas oportunidades criativas, operacionais ou comerciais aos usuários.

Existem três categorias: a primeira, Criação de conteúdo, reconhece a excelência nesse campo. Os quatro finalistas desta categoria são:

-- Fox Sports, por seu estúdio de realidade aumentada para a Nascar

-- Riot Games, por sua produção remota em Los Angeles (EUA) do Campeonato Mundial de League of Legends em Seul (Coreia do Sul)

-- SailGP e Timeline Television, novamente por produção remota, desta vez do SailGP, um novo campeonato mundial anual que redefine o iatismo

-- Vodafone na Romênia, por permitir que um guitarrista de 11 anos se junte a uma banda de rock no palco através de um link remoto 5G e projeção holográfica

Para a categoria Distribuição de conteúdo, os finalistas são:

-- Associated Press, por sua audácia técnica no uso de lasers em águas abertas para fornecer vídeos de qualidade de transmissão a profundidades de 200 m nas Seychelles

-- BT Sport, por sua demonstração prática do uso de 5G para produção remota

-- COPA90, por sua nova abordagem radical às redes sociais e engajamento dos fãs a nível global durante a Copa do Mundo da FIFA em 2018

A lista da categoria Conteúdo em todo lugar é a seguinte:

-- Deutsche Telekom, por avançar experiências imersivas de vídeo com um serviço de 360. com resolução 6K

-- ETV Bharat na Índia, por criar uma plataforma de produção e emissão de notícias em uma escala impressionante para 24 canais de transmissão de vídeo on-line em 13 idiomas e atendida por 5 mil jornalistas

-- Mediapro, por fornecer jogos e entretenimento aos torcedores do futebol espanhol da LaLiga no Facebook Watch no subcontinente indiano

Anil Wanvari, fundador, CEO e editor-chefe da indiantelevision.com, uniu-se ao painel de jurados em Londres este ano, viajando de Mumbai. Ele comentou: "A oportunidade de se reunir com um grupo da América, Oriente Médio e Europa para discutir, debater e explorar essa extensa lista de inscrições foi muito emocionante".

"O que mais me impressionou, como um juiz de primeira viagem, é que há inscrições de todas as partes do mundo, cada uma apresentando sua própria visão única sobre como se envolver com o público da atualidade", continuou. "Chegar a um acordo para uma lista de apenas 10 finalistas foi realmente difícil. Houve alguns projetos inovadores que alcançaram grandes feitos, mas que não estavam feitos para a competição deste ano."

Embora a lista final tenha sido anunciada hoje, a identidade dos vencedores continua sendo um segredo bem guardado até a cerimônia de premiação na IBC2019, marcada para o dia 15 de setembro, às 18h30 (horário local). Este ano, a IBC está apresentando dois novos prêmios: o Young Pioneer Award (Prêmio Jovem Pioneiro), que reconhece os talentos em ascensão na indústria; e o Social Impact Award (Prêmio de Impacto Social), que reconhece aqueles que têm causado um impacto positivo no mundo. Os vencedores de todos esses prêmios e do maior prêmio da IBC, a Honra Internacional pela Excelência, serão anunciados na cerimônia de premiação da IBC2019.

