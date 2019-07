Comunicado do Business Wire :IBC

A IBC2019 tem o prazer de apresentar novas conferências inovadoras, estimulantes e disruptivas, além de debates tecnológicos oportunos que vão dar início ao mais influente evento de mídia, entretenimento e tecnologia do setor. Com as datas de conferência e exposição já definidas, todos os participantes encontrarão inspiração na conferência de classe mundial da IBC, que este ano tem como tema Consumers First: A New Era in Media ("Consumidores em primeiro lugar: uma nova era na mídia").

O Content Steering Group (CSG) da IBC, uma coleção de especialistas da indústria e líderes de diversos setores reunida pela IBC, é a força motriz por trás da conferência deste ano, estabelecendo a agenda de um programa de eventos que aborda as maiores oportunidades e desafios enfrentados pela indústria.

Os palestrantes principais definirão o tom do evento, examinando o estado atual da indústria e compartilhando suas visões para o futuro. Eles incluem Cécile Frot-Coutaz, presidente do YouTube na EMEA; Arnaud de Puyfontaine, presidente da Vivendi;eMax Amordeluso, principal evangelista da Amazon Alexa na UE.

A conferência principal é dividida em cinco novas faixas, com um foco diário diferente em cada etapa da cadeia de conteúdo de mídia de ponta a ponta, com insights valiosos de mais de 300 palestrantes especialistas do mundo inteiro.

-- Criar e produzir: A criação de disrupção oferece insights sobre novas tecnologias e conceitos, incluindo interatividade e produção em 8K.

-- Gerenciar: A automação das cadeias de suprimentos de mídia analisa a IA e outras novas tecnologias que podem criar cadeias de suprimentos de mídia mais bem-sucedidas.

-- Publicar: A aceitação da revolução das plataformas apresenta novos modelos de negócios que estão disruptando a indústria.

-- Consumir: A participação nas experiências de consumo investiga os hábitos de consumo e o envolvimento dos fãs da próxima geração.

-- Monetizar: A ampliação das audiências e receitas ilumina as marcas como emissoras e novos modelos de publicidade.

Cada faixa também contará com Tech Talks (Conversas tecnológicas), apresentando artigos técnicos de vanguarda e discussões aprofundadas sobre a tecnologia que habilita a cadeia de conteúdo de mídia.

O palco Global Gamechangers (Agentes de mudança globais) dá a boas-vindas à IBC, reunindo os principais inovadores e disruptores de negócios de todo o espectro de mídia, entretenimento e tecnologia para compartilhar sucessos e estimular o debate. Gary Shapiro, presidente e CEO da Consumer Technology Association; Jane Turton, CEO da All3Media,eLisa Opie, diretora administrativa da UK Production na BBC Studios estão entre os palestrantes confirmados que darão suas opiniões e comentarão suas experiências.

Os eSports, indiscutivelmente o setor que mais cresce no setor, desempenha um papel importante na IBC2019, já que continua experimentando um crescimento global sem precedentes. O IBC Esports Showcase, apoiado pela ESL, Lagardère e EVS, fará sua estreia na IBC. Trata-se de um torneio completo de eSports realizado no Auditório, oferecendo a emoção e entusiasmo dos fãs gerados pelos eventos de esportes eletrônicos e demonstrando a dimensão de um evento típico desse campo. A mostra também apresentará uma série de cenografias, painéis, palestras e entrevistas focada nos eSports.

Uma nova e empolgante colaboração entre a IBC e o TM Forum trará os projetos da Media-Telecom Catalyst à IBC. Três projetos exclusivos da Catalyst impulsionarão a inovação aberta entre as indústrias de telecomunicações e mídia e incluirão a participação da Al Jazeera, Associated Press, BBC R&D;, RTÉ, entre outras, para explorar o 5G, a inteligência artificial e o gerenciamento de dados com o objetivo de solucionar desafios tecnológicos e comerciais e melhorar a experiência do cliente.

A Big Screen oferecerá um programa impressionante de eventos e exibições que aproveita ao máximo os equipamentos mais recentes de projeção cinematográfica e som. Com sessões da Unidade de História Natural da BBC Studios à frente do próximo grande épico da vida selvagem de Attenborough, de Game of Thrones com uma exibição exclusiva do episódio "The Long Night" e da equipe por trás de Toy Story, em consonância com o lançamento de Toy Story 4, a Big Screen é uma das visitas obrigatórias na edição deste ano.

A jornalista e apresentadora de televisão britânica Kirsty Wark será a anfitriã do Fórum de Líderes (evento apenas para convidados), que reunirá mais uma vez o Fórum de Segurança Cibernéticae o Fórum de Inovação em Telecomunicações e Mídia, com a participação dos executivos mais influentes do setor para discutir e debater o futuro da indústria.

A prestigiada cerimônia do IBC Awards será realizada no domingo, 15 de setembro, para celebrar as conquistas mais expressivas do setor. A IBC tem o prazer de apresentar dois novos prêmios este ano: o Young Pioneer Award (Prêmio Jovem Pioneiro) reconhecerá o excelente compromisso, a ambição e a conquista de jovens profissionais em funções criativas, técnicas, comerciais ou estratégicas; enquanto o Social Impact Award (Prêmio de Impacto Social) reconhecerá uma iniciativa ou campanha da empresa que está causando um impacto positivo no mundo em geral.

Inscreva-se na IBC2019 aqui: show.ibc.org

Nas próximas semanas serão dados mais detalhes sobre os palestrantes e recursos adicionais da IBC2019.

Datas da IBC 2019

Conferência: De 13 a 17 de setembro de 2019

Exposição: De 13 a 17 de setembro de 2019

