Empresa tenta resgatar 34 trabalhadores presos em mina no Canadá

A gigante canadense do agronegócio Nutrien informou nesta quarta-feira, 3, que tentou, sem êxito, resgatar 34 funcionários que estão soterrados desde a tarde de terça-feira (2) em uma mina da empresa. O grupo está a um quilômetro de profundidade.



Segundo um porta-voz da companhia, o elevador falhou enquanto se fazia a manutenção da mina. "Só é preciso colocar o elevador em funcionamento de forma segura", continuou, em comunicado. O incidente ocorreu na mina Cory, localizada no sudoeste de Saskatoon, região central do Canadá. O porta-voz da empresa disse que todos estão fazendo o necessário para realizar o resgate "o mais rápido possível." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.