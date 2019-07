Navio suspeito de transportar petróleo para Síria é detido na costa de Gibraltar

Um navio suspeito de levar petróleo para a Síria foi interceptado nesta quinta-feira, 4, na costa de Gibraltar, segundo o governo do território britânico. A ação, se comprovada, viola as sanções europeias contra a Síria.



Em um comunicado, o governo disse que tinha motivos razoáveis para acreditar que a embarcação Grace 1 transportava carregamento de petróleo bruto para a refinaria de Banyas, na Síria. "Essa refinaria é propriedade de uma entidade sujeita às sanções da União Europeia contra a Síria", disse o chefe do governo de Gibraltar, Fabian Picardo.



Segundo ele, com o seu consentimento, as "agências portuárias e de aplicação da lei buscaram a assistência dos fuzileiros navais na realização da operação." O governo publicou regulamentações na quarta-feira, 3, para impor as sanções contra a embarcação e sua carga.



As sanções europeias contra a Síria, adotadas no final de 2011 e prorrogadas em maio até 1º de junho de 2020, incluem um embargo ao petróleo. (Com agências internacionais).