Ao menos 26 pessoas morreram nesta quarta-feira no naufrágio de um barco de pesca no Caribe hondurenho, na região isolada de la Mosquitia, informaram as Forças Armadas.

"Estão confirmados 47 sobreviventes e 26 mortos", disse o porta-voz das Forças Armadas, capitão José Meza, após se comunicar com membros da Força Naval na região de Mosquitia.