O romantismo obscuro da marca espanhola Yolancris

Depois de se inspirar na cidade de Barcelona em sua estreia em Paris, a marca espanhola Yolancris mudou de direção em seu desfile de alta-costura desta quarta-feira, apostando no romantismo obscuro de Edgar Allan Poe.

A marca desfilou apadrinhada pela Federação Francesa de Alta-Costura e Moda e quer entrar no calendário oficial do evento na próxima temporada, em janeiro de 2020.

A Semana de Alta-costura de outono-inverno termina nesta quarta, com os desfiles de Jean Paul Gaultier e Ralph & Russo.

Apaixonada pelo desenhista irlandês Harry Clarke, que ilustrou os contos de Poe, a estilista da Yolancris, Yolanda Pérez, criou uma coleção com toques góticos, que combina o branco e preto com cores mais suaves e alegres.

"Tenho esse ponto de misticismo... Clarke me fascina e por isso bordamos seus desenhos nos vestidos", disse a estilista em entrevista à AFP após o desfile, realizado na embaixada espanhola de Paris.

- Uma primavera interior -

"Queríamos reforçar a ideia do inverno com uma primavera dentro", disse Pérez, que fundou a marca Yolancris em 2005 junto com sua irmã Cristina, encarregada da parte comercial.

Os casacos longos em branco e preto são usados com delicados vestidos em tons pastel, lenços na cabeça e brincos longos.

"Antes eu não gostava dessa ideia de cobrir a cabeça, mas agora eu gosto", disse a estilista, reconhecendo também uma certa influência marroquina nessa coleção.

"Talvez porque muitas pessoas da minha equipe vêm dali", diz.

A marca, que em janeiro desse ano apresentou pela primeira vez uma coleção em Paris, trouxe mais uma vez sua proposta de flores, bordadas em casacos ou penduradas em fios pretos que se movem a cada passo da modelo.

Já vestiu famosas como a cantora espanhola Rosalía, Beyoncé e Lady Gaga, mas seus primeiros passos no mundo da moda foram concentrados nos vestidos de noiva.

- "É tão difícil!" -

Em janeiro, tentou se firmar no programa oficial da Semana de Alta-costura passando pelo exame da Federação Francesa, mas ficou em segundo lugar, atrás da Balmain. Dessa vez também não conseguiu, mas continua sendo patrocinada.

"É tão difícil! Acreditava que a segunda vez seria a boa, mas voltaremos a tentar pela terceira vez", explicou a estilista.

Diferente do prêt-à-porter, a alta-costura é definida -além de por seus preços exorbitantes- por regras muito específicas, como roupas feitas sob medida, utilizando técnicas artesanais e tecidos nobres. As criações se destacam nos tapetes vermelhos dos maiores acontecimentos mundiais.

A denominação "alta-costura" é protegida legalmente na França e concedida pelo Ministério da Indústria. Somente 15 maisons históricas -como Dior, Chanel, Maison Margiela, Maurizio Galante e Givenchy -têm esse reconhecimento. As outras marcas que desfilam no programa oficial de alta-costura são "convidadas". Mas mesmo essa condição é um sonho para qualquer marca de moda.