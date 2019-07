O presidente do Irã, Hassan Rouhani, alertou hoje parceiros europeus em seu acordo nuclear que Teerã irá ampliar o enriquecimento de urânio para "qualquer volume que quisermos" a partir de domingo (07), intensificando a pressão para que a Europa apresente uma solução para sanções dos Estados Unidos que têm o país persa como alvo.



Os comentários de Rouhani vêm num momento de elevadas tensões entre Irã e EUA em relação ao acordo, que o presidente americano, Donald Trump, abandonou há mais de um ano.



Na segunda-feira (01), autoridades admitiram que o Irã ultrapassou o limite estipulado no acordo para a estocagem de urânio enriquecido. Fonte: Associated Press.