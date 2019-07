O social-democrata italiano David Sassoli venceu nesta quarta-feira com 345 votos a eleição para a presidência da Eurocâmara, anunciou o atual presidente, seu compatriota Antonio Tajani, ao final da segunda rodada de votação.

A Eurocâmara completa assim o quebra-cabeça dos principais cargos da União Europeia (UE), depois do acordo anunciado na terça-feira pelos governantes do bloco, que definiram a presidência do Parlamento Europeu para os social-democratas.