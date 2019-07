China acusa ministro britânico de fantasia colonial sobre Hong Kong

A China ou nesta quarta-feira que apresentou um protesto oficial contra o Reino Unido depois das declarações do ministro britânico das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, que citou "graves consequências" caso o acordo de retrocessão de Hong Kong não seja respeitado.

Ele parece estar fantasiando com a glória esmaecida do colonialismo britânico", criticou o porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores, Geng Shuang, antes de acrescentar que o "Reino Unido não tem mais a mínima soberania" sobre este território semiautônomo.

Há várias semanas Hong Kong é cenário de grandes manifestações contra um polêmico projeto de lei que autoriza as extradições para a China continental.

A crise aumentou na segunda-feira, dia do aniversário da devolução do território em 1997, quando manifestantes violentos invadiram o Parlamento local.

O chefe da diplomacia britânica, Jeremy Hunt, ameaçou a China com "graves consequências" caso não respeite o acordo de 1984 que garante liberdades em Hong Kong.

"Hong Kong faz parte da China e temos que aceitar. Mas as liberdades em Hong Kong estão registradas em uma declaração comum", disse.

"Esperamos que um acordo juridicamente obrigatório seja respeitado e, se não for o caso, haverá graves consequências", advertiu.