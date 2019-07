Comunicado do Business Wire :UAE Ministry of Interior

O tenente-general, Sua Alteza Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro ministro e ministro do Interior, compareceu à conclusão do primeiro exercício conjunto da Aliança Internacional de Segurança (ISALEX19), organizado pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos. Cinquenta representantes de forças de segurança dos países membros da Aliança Internacional de Segurança participaram do exercício.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190702005736/pt/

HH Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan in a group photo with ISALEX19 participants (Photo: AETOSWire)

O tenente-general, Sua Alteza H Sheikh Saif, foi atualizado pelos líderes das equipes táticas participantes sobre a condução do exercício e recebeu análises dos resultados e dos planos definidos pelos especialistas, durante o exercício, baseados em um caso de grande ameaça à segurança em um país virtual. As equipes demonstraram altos níveis de profissionalismo e espírito de equipe ao cooperarem entre si, apesar da ampla participação de 50 especialistas em segurança dos países membros da Aliança.

Sua Alteza vice-primeiro ministro e ministro do Interior revisou parte das contínuas atividades durante o exercício e observou os especialistas e equipes táticas coletarem e analisarem informações, durante as operações, para evitar a ameaça virtual à segurança. Durante o exercício, as equipes participantes trocaram informações sobre as melhores práticas ao manejar o caso hipotético.

Compareceram ao evento o tenente-general Saif Abdullah Al Sha'far, subsecretário do Ministério do Interior; Sua Excelência tenente-general Dhahi Khalfan Tamin, vice-presidente da Polícia e Segurança Geral de Dubai; major-general Ahmed Nasser Al Raisi, inspetor geral do Ministério do Interior; major-general Salem Ali Mubarak Al Shamsi, subsecretário assistente para Recursos e Serviços de Apoio; major-general Abdul Aziz Maktoum Al Shareefi, diretor geral de Segurança Protetora no Ministério do Interior; e também diretores gerais e executivos do Ministério do Interior e das Forças Armadas, líderes e membros de delegações dos países participantes e membros diplomáticos.

Conforme o caso, os participantes tinham de responder a uma ameaça simulada à segurança de um país virtual. Eles seguiram uma série de procedimentos, processos e compartilhamento de informações entre todas as equipes e mostraram incrível habilidade e profissionalismo ao cuidar do evento de segurança.

O exercício sublinha a importação da ação conjunta e da coordenação global para lutar contra o crime transnacional e permitirá aos países membros da AIS analisar as lições mais importantes, para desenvolver e adotar as melhores práticas de segurança e policiamento.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190702005736/pt/

Aliança Internacional de Segurança Raed Al Ajlouni,+971504702790 ou Amanda Ayass, +971567225338 amanda@securitymedia.ae Siga-nos no: Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.