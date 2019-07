Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Water Aid Foundation (Suqia) dos EAU prorrogou o prazo para as inscrições ao segundo Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award até 1º de setembro de 2019. Os candidatos que participarem do prêmio concorrerão a premiações no valor de US$ 1 milhão.

Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro ministro dos EAU e governador de Dubai, lançou o prêmio para incentivar centros de pesquisa, pessoas e inovadores a encontrar soluções inovadoras e sustentáveis para a escassez de água potável, usando energia solar. A Suqia, sob o amparo das Iniciativas Globais de Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBRGI), está supervisionando o prêmio, que tem três categorias principais: Projetos Inovadores, Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores e Indivíduo Inovador.

"Este prêmio global afirma o compromisso dos EAU com a inovação e a sustentabilidade, assim como com a busca de soluções sustentáveis para a escassez de água potável no mundo. O prêmio deste ano é particularmente importante durante o Ano da Tolerância, anunciado pelo xeique Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente dos EAU. O Ano da Tolerância é uma extensão do Ano de Zayed 2018, pois traz os valores consolidados pelo falecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que estendeu a mão aos necessitados em todo o mundo para aliviar o sofrimento humano, independentemente de gênero, raça, cor ou religião. O prêmio reflete nossos esforços para encontrar soluções sustentáveis e inovadoras usando energia solar para lidar com a escassez de água potável", disse Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do Conselho de Curadores da Suqia.

A categoria de Projetos Inovadores é direcionada a organizações governamentais, semigovernamentais e não governamentais e tem duas premiações: o Prêmio Grandes Projetos, no valor de US$ 300 mil, e o Prêmio Pequenos Projetos, no valor de US$ 240 mil. O Prêmio Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores é direcionado a indivíduos e equipes de instituições acadêmicas e centros de pesquisa que sejam independentes ou vinculados a organizações governamentais ou semigovernamentais. Tem duas premiações: o Prêmio Instituições Nacionais e o Prêmio Instituições Internacionais, de US$ 200 mil cada um. O Prêmio Indivíduos Inovadores possui duas categorias: o Prêmio Jovem, que é direcionado a jovens com idade entre 15 e 35 anos, com premiação de US$ 20 mil; e o Prêmio Pesquisador Reconhecido, com um valor de premiação de US$ 40 mil.

