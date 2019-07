Comunicado do Business Wire :CyrusOne Inc.

A CyrusOne Inc. (NASDAQ: CONE), importante empresa global de investimentos imobiliários (Real Estate Investment Trust, REIT), anunciou que iniciou as atividades de primeira fase da construção de seu mais novo centro de dados em Frankfurt, Alemanha.

A instalação é a terceira da CyrusOne no bairro de Sossenheim da mesma cidade e oferece a provedores de nuvem, integradores de sistemas e empresas multinacionais soluções de centros de dados personalizadas, seguras e resilientes em um importante centro comercial.

Depois de sua conclusão, prevista para o segundo trimestre de 2020, a unidade será composta de dois edifícios adjacentes de quatro andares e oferecerá 22 MW de potência de TI ao espaço técnico de padrão internacional com 11.500 metros quadrados. Um resfriamento por ar adiabático indireto em cada salão de dados assegurará altíssima eficiência de uso energético (Power Usage Efficiency, PUE).

"Frankfurt é uma das localidades de mais rápido crescimento e estrategicamente mais importantes para a CyrusOne graças a seu vigor econômico e proximidade com um dos centros financeiros europeus mais importantes", declarou Tesh Durvasula, presidente da CyrusOne para a Europa. "Esta realização marcará nossa terceira instalação de expansão em Frankfurt, a qual espero ser pré-locada até concluirmos sua construção no ano que vem."

"Estamos notando que a demanda de hiperescaladores dos Estados Unidos na Europa tem sido enorme e vem aumentando consideravelmente. Essa construção - juntamente com outras iniciativas de expansão em Dublin, Amsterdã e Londres - destaca nossa ambição de ser a única fornecedora de centros de dados em hiperescala da Europa. Espero que nossos negócios europeus cresçam a ponto de representarem cerca de 20% da receita total da CyrusOne em dois anos."

O rápido cronograma de construção para o centro de dados Frankfurt III se tornou possível graças à ampla experiência da CyrusOne obtida com a construção de mais de 45 centros de dados em todo o mundo. A CyrusOne está empregando um método de construção modular e trabalhará em estreita colaboração com valiosos parceiros, entre eles, a Mercury e a Klein Architekten.

Declaração de "porto seguro"

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas relativas a resultados previstos e eventos futuros que estão sujeitas às cláusulas de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos Estados Unidos de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado de imprensa que não sejam declarações de fatos históricos devem ser consideradas declarações prospectivas, inclusive - entre outras - declarações sobre planos, objetivos, expectativas e intenções da CyrusOne, e qualquer declaração de suposição subjacente a quaisquer desses. Tais declarações se fundamentam em expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais sobre os setores e mercados nos quais nós e nossos clientes operamos, assim como nas crenças, opiniões e suposições atuais de nossa equipe de gestão. Termos como "espera", "antecipa", "prevê", "projeta", "pretende", "planeja", "acredita", "busca", "estima", "continua", "esforça-se", "empenha-se", "pode", "vai", "deveria", "poderia", a negativa desses termos ou outras variações de tais termos e expressões similares devem ser considerados meios de identificar declarações prospectivas. Além disso, quaisquer declarações que se refiram a projeções de nosso desempenho financeiro ou operacional futuro, nosso crescimento previsto e tendências nos setores, negócios ou mercados de nossos clientes, assim como outras caracterizações de futuros eventos ou circunstâncias, são declarações prospectivas. Os leitores são advertidos de que declarações prospectivas se fundamentam nas atuais expectativas e suposições da gestão, e estão sujeitas a diversos fatores, riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados efetivos difiram material e adversamente daqueles expressos ou implícitos em qualquer declaração prospectiva. São fatores que poderiam causar ou contribuir para tais diferenças, entre outros, a capacidade da empresa de desenvolver com sucesso a unidade Frankfurt III, bem como de executar e integrar sua expansão e iniciativas de desenvolvimento mais amplas na Europa. Mais informações sobre os fatores, riscos e incertezas que poderiam causar ou contribuir para tais diferenças estão mencionados em nossos registros junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos Estados Unidos, inclusive nas seções "Fatores de risco" e "Discussão e análise da gestão" de nosso Relatório anual no Formulário 10-K, bem como nos relatórios subsequentes do Formulário 10-Q e outros registros junto à SEC. Qualquer declaração prospectiva feita neste comunicado se refere apenas à realidade presente na data de sua divulgação. Nós não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas em função de novas informações, mudança de circunstâncias, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto no limite exigido por lei.

Sobre a CyrusOne

A CyrusOne (NASDAQ: CONE) é uma empresa de investimento imobiliário (Real Estate Investment Trust, REIT) de elevado crescimento e especializada em propriedades de centros de dados de categoria empresarial e neutros quanto a operadores. A empresa fornece instalações de centros de dados essenciais que protegem e asseguram a operação contínua de infraestruturas de TI para aproximadamente mil clientes, incluindo mais de 210 empresas que integram a lista Fortune 1000.

Com uma trajetória de atender e superar as exigentes demandas de rápido acesso ao mercado apresentadas por provedores de nuvem em hiperescala, além dos crescentes requisitos empresariais de infraestrutura de TI, a CyrusOne proporciona a flexibilidade, a confiabilidade, a segurança e a conectividade que impulsionam o crescimento dos negócios. A CyrusOne oferece uma plataforma personalizada direcionada a atendimento ao cliente e tem o compromisso com a total transparência em comunicação, gestão e oferta de serviços em todos os seus mais de 45 centros de dados no mundo inteiro. Mais informações sobre a CyrusOne podem ser encontradas em www.CyrusOne.com.

