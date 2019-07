Oficiais chineses instalam aplicativo de espionagem em celulares de turistas

Oficiais de fronteira da China estão instalando aplicativos de espionagem em celulares de turistas, de acordo com um investigação do The Guardian, do New York Times e do jornal alemão Süddeutsche Zeitung. As reportagens afirmam que o aplicativo extrai informações dos aparelhos, como e-mails, mensagens, histórico de ligação e contatos - tudo isso sem notificar os usuários da instalação. Segundo as publicações, os aplicativos foram inseridos nos aparelhos de visitantes que cruzavam a fronteira do país Quirguistão com a região Xinjiang.



Há algum tempo se sabe que o governo chinês restringe a liberdade da população muçulmana na região Xinjiang - entre o material buscado nos smartphones dos turistas estão termos associados ao extremismo islâmico.



Para instalarem os aplicativos, os oficiais pediram para que os turistas entregassem seus celulares Android com a senha de desbloqueio. O aplicativo de espionagem não foi encontrado em iPhones.



De acordo com as reportagens, o aplicativo era excluído depois que a inspeção terminava. Entretanto, parece que alguns agentes esqueceram de apagá-lo em determinadas ocasiões, o que permitiu que a prática fosse descoberta.