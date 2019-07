Áustria é o primeiro país da UE a proibir o glifosato

O Parlamento da Áustria aprovou nesta terça-feira uma proibição total do glifosato no território nacional, transformando o país no primeiro da União Europeia (UE) a frear por completo o controverso pesticida em nome do "princípio de precaução".

Uma maioria de deputados votou a favor da emenda proposta pelo partido social-democrata SPO, em função da qual "a introdução no mercado" de produtos com glifosato está "proibida em nome do princípio de precaução".

A proibição, que seus opositores consideram contrária à regulamentação europeia, recebeu apoio do partido de extrema direita FPÖ.

O glifosato é comercializado sob várias marcas, mas a mais conhecida é a Roundup, da Monsanto, que desde o ano passado faz parte do grupo químico alemão Bayer.

O pesticida mais usado no mundo é classificado como "provável cancerígeno" desde 2015 pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A Comissão Europeia, órgão executivo da UE, por ora segue suas agências científicas, que não classificou a substância como cancerígena.