Lagarde deixa FMI 'temporariamente' para presidir BCE

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou estar "muito honrada de ter sido indicada para a presidência" do Banco Central Europeu (BCE), que vai deixar o cargo no organismo multilateral.

"Em vista do exposto e em consulta com o Comitê de Ética da Diretoria, decidi deixar temporariamente minhas funções como diretora-gerente (DG) do FMI durante o período de nomeação", disse ela em um tuíte.

Os dirigentes europeus acordaram, nesta terça-feira, os principais cargos para a direção da União Europeia, que terá duas mulheres em cargos cruciais: uma ministra alemã, Ursula von der Leyen, à frente da Comissão, e a francesa Lagarde no BCE.