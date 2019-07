Catorze marinheiros morrem por incêndio em submarino russo

Quatorze marinheiros morreram no incêndio em um submarino de pesquisas em águas territoriais russas, informou nesta terça-feira o ministério da Defesa em Moscou.

O acidente aconteceu na segunda-feira a bordo de um submarino destinado ao estudo do meio ambiente marinho e do fundo do oceano.

As 14 vítimas foram intoxicadas no incêndio.

O incêndio ocorreu durante uma operação de recolhimento de dados no leito marinho, segundo a marinha russa, que informou que o submergível tem base na cidade fechada de Severomorsk, na região de Murmansk, no Ártico.

O acidente foi controlado e o submarino pôde retornar ao seu porto de atraque.

A marinha russa realiza uma investigação para determinar as causas do incêndio, segundo a mesma fonte.

Este acidente lembra a tragédia do submarino a propulsão nuclear "Kursk", que afundou 118 homens a bordo em 12 de agosto de 2000, quando começava o primeiro mandato de Vladimir Putin.

Vinte e três tripulantes sobreviveram durante vários dias após a explosão que provocou o afundamento, mas morreram por não terem sido resgatados a tempo.

Esse acidente continua sendo até agora a pior catástrofe sofrida pela marinha russa.