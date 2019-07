Indonésia devolverá 49 contêineres de lixo a vários países

Quarenta e nove contêineres com lixo serão devolvidos pela Indonésia a Estados Unidos, França e outros países desenvolvidos, anunciaram as autoridades de Jacarta, em um momento de crescente rejeição dos países do sudeste asiático a receber os resíduos de outras nações.

Os 49 contêineres têm uma mistura de lixo, resíduos plásticos e material de risco que violam as normas de importação, informaram as autoridades.

"Estamos coordenando os trabalhos para o processo de devolução", afirmou uma fonte da Alfândega.

O lixo veio dos Estados Unidos, Austrália, França, Alemanha e Hong Kong, completou.

No mês passado, a Indonésia devolveu 5 contêineres de lixo aos Estados Unidos.