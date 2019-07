Chuva provoca desabamento de muro e deixa ao menos 15 mortos em cidade da Índia

Ao menos 15 pessoas morreram na cidade indiana de Mumbai nesta terça-feira, 2, com a queda de um muro provocada por fortes chuvas que atingem a região há dois dias. Outras 69 pessoas ficaram feridas no incidente, segundo Tanaji Kamble, responsável pelas equipes de gestão de desastres naturais.



"As operações de resgate prosseguem (...) e o Corpo de Bombeiros e a polícia controlam o local", informou a Força Nacional de Resposta a Desastres. A cidade de 20 milhões de habitantes é atingida há dois dias por fortes ventos e chuvas torrenciais que praticamente paralisaram as atividades públicas.



As autoridades locais decretaram feriado nesta terça-feira e aconselharam a população a permanecer em casa. Escolas permanecerão fechadas e numerosos voos para o Aeroporto de Mumbai foram transferidos para outros terminais aéreos. (Com agências internacionais).