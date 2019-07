Os eurodeputados do Partido do Brexit, de Nigel Farage, viraram de costas nesta terça-feira durante a execução do hino europeu na primeira sessão da nova legislatura do Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Os eurodeputados foram convidados a ficar de pé para ouvir o hino europeu, mas os 29 deputados britânicos, eleitos enquanto o Reino Unido se prepara para sair da União Europeia, expressaram sua oposição e ficaram de costas enquanto os músicos tocavam a "Ode à Alegria" de Beethoven.