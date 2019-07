China pede a Trump que alivie sanções contra a Coreia do Norte

O presidente chinês Xi Jinping pediu no fim de semana, durante o encontro do G20 de Osaka, a seu colega americano Donald Trump que alivie "no momento oportuno" as sanções contra a Coreia do Norte, afirmou o ministro chinês das Relações Exteriores.

"Xi estimulou o governo dos Estados Unidos a demonstrar certa flexibilidade e aproximar-se da parte norte-coreana aliviando, no momento oportuno, as sanções contra a Coreia do Norte", declarou Wang Yi durante uma entrevista coletiva.

"É necessário encontrar uma solução para as preocupações de cada um, por meio do diálogo", completou o chefe da diplomacia chinesa.

No domingo passado, em um dia histórico, o líder norte-coreano Kim Jong Un convidou Trump a cruzar a linha de fronteira entre as Coreias e a entrar rapidamente no território norte-coreano.

A China celebrou na segunda-feira o "grande alcance" da reunião e pediu às partes que "aproveitem as circunstâncias favoráveis" para avançar rumo à desnuclearização.