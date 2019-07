Ataque de rebeldes iemenitas fere nove pessoas em aeroporto saudita

Nove pessoas ficaram feridas nesta terça-feira em um ataque de rebeldes iemenitas contra um aeroporto no sul da Arábia Saudita, informou a coalizão militar dirigida por Riad.

"O ataque terrorista contra o aeroporto de Abha (...) deixou nove civis feridos, sendo oito sauditas e um indiano", segundo o comunicado da coalizão.

Rebeldes huthis já haviam anunciado o "lançamento de uma ampla operação contra aeronaves no Aeroporto Internacional de Abha" utilizando drones, informou a rede de TV Al Massirah.

Os rebeldes no vizinho Iêmen - submetidos a intensos bombardeios desde março de 2015 - aumentaram seus ataques com drones e mísseis através da fronteira nas últimas semanas.

No dia 12 de junho, um ataque rebelde com mísseis contra o mesmo aeroporto feriu 26 civis.

A Arábia Saudita acusa o Irã de abastecer os rebeldes huthis com armamento sofisticado, algo que Teerã nega categoricamente.

A guerra no Iêmen coloca as forças pró-governo apoiadas pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos contra os rebeldes huthis, aliados ao Irã, que controlam boa parte do norte e do oeste do país, assim como a capital, Sanaa.