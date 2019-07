Representante dos EUA visita presidentes de El Salvador e Honduras para falar sobre imigração

Um representante do governo dos Estados Unidos vai se reunir nesta segunda e terça-feira com os presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, e de Honduras, Juan Orlando Hernández, para analisar a imigração irregular, após a emoção causada por uma foto de dois migrantes salvadorenhos mortos.

Kevin K. McAleenan, titular interino do Departamento de Segurança Interior (DHS), a cargo da política de imigração nos Estados Unidos, viajará a El Salvador e Honduras "para discutir a colaboração para abordar as causas fundamentais da migração irregular, melhorar a segurança e agir contra as organizações criminosas transnacionais", informou o DHS.

McAleenan vai se reunir à noite com Bukele em San Salvador, após encontros com autoridades salvadorenhas para falar sobre comércio, modernização dos controles de fronteiras e um programa de policiamento comunitário elaborado pelo país centro-americano.

Na terça-feira, antes de partir para Honduras, o americano se encontrará com o ministro da Justiça e Segurança Pública salvadorenho, Rogelio Rivas, para falar sobre segurança e migração na América Central.

Na tarde da terça-feira, McAleenan viajará a Palmerola, Honduras, onde conversará com Hernández sobre migração e segurança, divulgou o DHS.

Mais de 144.000 imigrantes foram presos na fronteira sul dos EUA em maio, 32% a mais que em abril, a maioria deles centro-americanos em busca de asilo.