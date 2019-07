Itália se mexe na janela de transferência europeia

Diego Godin na Inter de Milão, Adrien Rabiot na Juventus: A Itália começou a se mexer numa janela de transferência europeia que se anuncia agitada entre a novela Neymar, as negociações por Antoine Griezmann e o destino de Paul Pogba.

. Itália: primeiros movimentos

Enquanto a Espanha se vê consumida por rumores, a Itália já mostrou a que veio: Diego Godín, ex-capitão emblemático do Atlético de Madrid, assinou contrato de três anos nesta segunda-feira com a Inter de Milão. O clube lombardo, classificado no limite para a Liga dos Campeões, poderá contar com a experiência do zagueiro uruguaio de 33 anos na competição continental.

Adrien Rabiot tem quase 10 anos a menos que Godín e irá reforçar a Juventus, arquirrival da Inter. Afastado no PSG, o meia francês de 24 anos assinou com a atual campeã italiana um contrato de cinco anos, com 10 milhões de euros de bônus na hora da assinatura, segundo a imprensa do país.

A Juve também se reforçou nesta segunda-feira com Luca Pellegrini (20 anos), lateral-esquerdo vindo da Roma, euquanto que Leonardo Spinazzola (26 anos), da mesma posição, fez o caminho inverso. Emprestado por seis meses ao Chelsea, o atacante argentino Gonzalo Higuaín voltará a Turim para a próxima temporada.

. Espanha: negociações e conversas

O Barça deu sequência ao plano de enxugar seu elenco enviando Denis Suárez ao Celta de Vigo por 12,9 milhões de euros. Esta saída se junta às do goleiro Jasper Cillessen (Valencia, 35 milhões) e do meia André Gomes (Everton, 25 milhões). O clube catalão, que está enchendo os cofres, estaria perto de pagar a multa rescisória de Antoine Griezmann (120 milhões de euros) para tirar o francês do Atlético de Madrid.

Mas o que todos querem saber é: Neymar vai voltar ao Barcelona? A imprensa espanhola fortalece esses rumores há vários dias, anunciando até um "acordo verbal" entre a estrela brasileira e o clube catalão.

Já o Real Madrid não perdeu tempo para reformular seu elenco, trazendo a estrela belga Eden Hazard (mais de 100 milhões de euros), o lateral francês Ferland Mendy (48 milhões) e o brasileiro ex-Santos Rodrygo (45 milhões). O clube treinado por Zidane já gastou 303 milhões de euros em reforços nesta janela, um recorde na história do clube mais rico do mundo. E ainda se cogita a chegada do francês Paul Pogba...

. Inglaterra: Tottenham no mercado

Pogba já deixou claro que busca "novos desafios" longe do Manchester United, num momento em que fortes rumores o colocam na mira do Real Madrid. O meia campeão do mundo com a França tem total aval de Zidane, que já declarou publicamente sua admiração pelo futebol do compatriota. A Juve, ex-clube de Pogba, também aparece na briga para levar o jogador.

Finalista da Champions, o Tottenham está perto de anunciar a contratação do meia do Lyon Tanguy Ndombélé por 72 milhões de euros, segundo a imprensa. Os Spurs não contrataram um jogador sequer na temporada passada, preferindo investir na finalização de seu moderníssimo estádio, e agora parecem livres para recuperar o tempo perdido.

No Chelsea, a maior preocupação está no banco de reservas. O clube londrino está em busca de um novo técnico após a saída de Maurizio Sarri para a Juventus. Frank Lampard, ex-ídolo dos Blues, é o favorito para assumir o cargo. Seu atual clube, o Derby County (2ª divisão), o autorizou a não se apresentar nos treinos para que pudesse finalizar as negociações com o Chelsea.

. França: A novela Neymar

Contratado em 2017 pela quantia recorde de 222 milhões de euros, Neymar poderia deixar o PSG. O empresário Pini Zahavi estaria trabalhando duro nos bastidores para encontrar uma saída para o brasileiro, que nunca se mostrou realmente feliz em Paris. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, fortaleceu os rumores de uma possível saída de seu principal jogador em declarações recentes à revista France Football: "Ninguém obrigou Neymar a assinar aqui". De qualquer maneira, o clube parisiense deverá fortalecer seu meio de campo com as chegadas dos espanhóis Ander Herrera (Manchester United) e Pablo Sarabia (Sevilla).

O Lille, vice-campeão francês, ainda não cedeu sua principal revelação, o jovem Nicolas Pépé. Mas a venda do marfinense, que deve girar em torno dos 80 milhões de euros, parece próxima, principalmente após a chegada do atacante do PSG Timothy Weah.

O Olympique de Marselha e seu novo técnico, o português André Villas-Boas, têm dois objetivos: se livrar de diversos jogadores com salários altos e reforçar o time de maneira inteligente, após o clube, na mira do 'fair play', assinar um acordo com a Uefa para reduzir seus gastos nas próximas quatro temporadas.

O Lyon tem mais bala na agulha. A dupla brasileira Juninho Pernambucano (diretor esportivo) e Sylvinho (técnico) já trouxeram dois compatriotas, o jovem Jean Lucas, do Flamengo, e Thiago Mendes, que estava no Lille.

. Alemanha: Bayern se mexeu

O Bayern de Munique já tinha garantindo os serviços dos franceses campeões do mundo Lucas Hernandez (80 milhões de euros, Atlético de Madrid) e Benjamin Pavard (35 milhões, Stuttgart), reforçando uma defesa que ficou órfã de Matts Hummels, que voltou ao Borussia Dortmund. O objetivo agora é reforçar o ataque e a bola da vez é o também francês Ousmane Dembélé, do Barcelona. O clube catalão, porém, poderia usar o veloz atacante numa possivel negociação com o PSG por Neymar.