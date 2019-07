Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA informou hoje que mais de 75 mil visitantes únicos1 de mais de 100 países e territórios participaram do MWC19 Xangai, realizado de 26 a 28 de junho em Xangai. Isso incluiu 7 mil consumidores que participaram da "Global 5G Immersion Experience Exhibition", organizada pela China Mobile Migu. O evento de três dias atraiu executivos das maiores e mais influentes organizações de todo o ecossistema móvel, bem como empresas de uma ampla gama de setores verticais da indústria. Cobrindo sete salões, o MWC19 Xangai recebeu cerca de 500 expositores, com quase metade proveniente de fora da China. O programa de conferências atraiu mais de 4 mil participantes, sendo mais de 55% cargos diretivos de alto nível, incluindo mais de 350 CEOs. Mais de 1.100 analistas internacionais e chineses de mídia e indústria participaram do MWC19 Xangai para informar sobre os vários anúncios e desenvolvimentos do evento.

"Sob o tema 'Conectividade Inteligente', a 5G esteve no centro das atenções no MWC19 Xangai com o lançamento de aparelhos habilitados para 5G, novos produtos e serviços e demonstrações do 5G em todas as salas. Foi emocionante para os participantes fazer parte de tantas experiências interativas 5G", disse John Hoffman, CEO da GSMA Ltd. "Hoje celebramos outro MWC19 Xangai de grande sucesso, que reuniu representantes de todo o ecossistema móvel global. Nossa indústria continua avançando forte com o 5G e o MWC Xangai continua mostrando os melhores e mais impactantes elementos do nosso mundo conectado."

O MWC19 Xangai foi inaugurado oficialmente na quarta-feira, 26 de junho, com a participação de representantes da Administração do Ciberespaço da China, do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, autoridades locais de Xangai e do Governo Municipal de Pudong New District, entre outros convidados ilustres.

Conferência do MWC19 Xangai: Conectividade InteligenteDurante os três dias, o programa de conferências do MWC19 Xangai destacou a poderosa combinação de redes 5G flexíveis de alta velocidade, a Internet das Coisas (IoT), a inteligência artificial (IA) e o big data, marcando o início de uma nova era definida por experiências altamente contextualizadas e personalizadas, fornecidas como e quando o usuário quiser. Os principais palestrantes representaram as seguintes organizações: Adriel, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Huawei, JPMorgan Chase, Qualcomm, Reliance Jio, Telenor Pakistan, YOFC e ZTE.

Participantes experimentaram o poder do 5GOs participantes experimentaram serviços 5G totalmente imersivos em todas as sete salas de exposição no MWC19 Xangai, com o apoio das operadoras de telefonia móvel chinesas e de seus parceiros. Isso permitiu que os expositores realizassem demonstrações e atividades com 5G no evento, incluindo:

-- Uma cirurgia teleorientada com 5G foi realizada em uma conexão 5G suportada pela AIS, China Mobile e Mediapro. A orientação ao vivo foi fornecida pelo Dr. Antonio de Lacy, chefe de Cirurgia Gastrointestinal do Hospital Clínic de Barcelona e cofundador do AIS Channel, à sala de cirurgia no Shanghai East Hospital, com o consentimento completo do paciente;

-- A China Mobile, parceira Diamond do evento, demonstrou uma série de experiências 5G interativas nas salas de exposição e forneceu conectividade ultra HD 5G a todos os participantes do evento, através de esportes, artes cênicas e cultura.

-- A Ericsson, patrocinadora do tema do evento de conectividade, compartilhou suas ideias sobre como planejar e executar uma transição suave ao 5G.

Os destaques dos Programas de Parceria que exploraram o futuro do 5G incluíram:

-- No lançamento do 5G+ da China Mobile, a GSMA se reuniu com autoridades governamentais, parceiros internacionais da indústria e importantes protagonistas do ecossistema, enquanto a China Mobile destacava seus planos para que todas as mais de 340 cidades da China estejam cobertas com a rede 5G no ano que vem;

-- O encontro de parceiros internacionais da China Unicom, "5G Empowering Intelligent Connectivity", discutiu oportunidades, tendências e melhores práticas na indústria de telecomunicações; e

-- A conferência "5G+X, Beyond Connectivity" da GTI discutiu a maturidade industrial do 5G e explorou como os novos negócios criados pelo 5G remodelarão a sociedade no futuro.

Líderes da indústria se reúnem no MWC19 XangaiA GSMA, por meio de seu recém-lançado Programa de Líderes Digitais, convocou líderes visionários de todo o ecossistema que estão na vanguarda de seus setores para explorar e liderar a transformação digital de seus negócios. Empresas como ABB China, CBC Capital, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Haier, Huawei, JP Morgan Chase, Neusoft Hanfeng, Nokia Shanghai Bell, Qualcomm China, S.F. Holdings, Synchronoss e ZTE debateram sobre desafios, futuras oportunidades de negócios e soluções inovadoras que impulsionarão um futuro digital coletivo sustentável.

O Programa de Aceleração de Inteligência Artificial reuniu interessados, incluindo formuladores de políticas, líderes da indústria, especialistas em IA, acadêmicos e startups para discutir a formulação de políticas, como estimular novas inovações e explorar como a IA pode ser aplicada em toda a economia digital. Além disso, a GSMA fez uma parceria com a INSEAD, uma das principais escolas de negócios de pós-graduação do mundo, para fornecer aos participantes o primeiro Programa de Masterclass no MWC19 Xangai, que examinou e identificou barreiras à mudança, bem como formas de superá-las.

Startups inovadoras e empreendedoras apresentadas na 4YFNO 4 Years from Now (4YFN), uma das plataformas de eventos startup mais influentes do mundo, centrou-se em conectar e construir o ecossistema de startups. Este ano, a GSMA introduziu a Discovery Area, com seu Clube de Investidores, onde startups se conectaram com investidores por meio de encontros e atividades de networking. Mais de 100 investidores participaram do evento, incluindo empresas como Cathay Innovation, China Mobile Fund e Shenzhen Valley Ventures. O Connected China, um espaço dedicado à demonstração da IoT, destacou alguns dos avanços inovadores da IoT na região. Durante a sessão principal da conferência, os palestrantes especialistas abordaram os principais problemas enfrentados pelas startups e pelo setor de tecnologia, e em todos os espaços de exposição as startups exibiram suas tecnologias inovadoras.

O vencedor do 4YFN Shanghai Awards 2019 também foi anunciado em uma apresentação ao vivo em frente a um painel de juízes especialistas: trata-se da empresa de reembolso imediato de IVA, RefundMe.

Apresentando o futuro da telefonia móvelO evento destacou as tecnologias, produtos e serviços que estão moldando o futuro dos dispositivos móveis. Com sete salas, o MWC19 Xangai ocupou quase 100 mil metros quadrados de exposição, hospitalidade e espaço para conferências - um aumento de quase três vezes desde o lançamento do evento em 2012. As seguintes empresas apresentaram suas inovações: AsiaInfo, China Information & Communication Technology Group (CICT), China Mobile, China Telecom, China Unicom, Ericsson, F1 Esports, Huawei, Intracom Telecom, Korea Information and Communication Technology Association (KICTA), Lenovo, New H3C Technologies, Nokia Shanghai Bell, Oppo, Qualcomm, Samsung LSI, vivo, Whale Cloud, YOFC e ZTE.

GSMA Innovation CityA GSMA Innovation City foi um destino popular para os participantes do MWC19 Xangai, que experimentaram a combinação de 5G, IoT, IA e big data e viram como isso já está impactando positivamente as vidas de cidadãos e empresas do mundo inteiro. Os visitantes tiveram a oportunidade de experimentar uma série de demonstrações práticas que ilustraram como os dispositivos móveis afetam praticamente todos os aspectos da vida, em setores como transporte, saúde, agricultura, indústria, casa e comércio varejista. Marcas de destaque, incluindo BICS, China Mobile Migu, G7 Networks, Huawei, myFC, Singtel e Shanghai Ratta Smart Technology participaram da Innovation City, juntamente com os principais programas da GSMA, entre os quais Future Networks, Identity e Internet of Things.

Women4Tech: reduzindo a diferença de gênero, estimulando a diversidadeNo MWC19 Xangai, a GSMA continuou seu compromisso de aumentar o número de mulheres no evento, com mais de 20% dos principais palestrantes da Women4Tech e um enorme 77% entre todos os palestrantes em todo o programa da conferência Women4Tech, com mulheres em cargos de diretoria ou vice-presidência. O programa Women4Tech voltou a Xangai com um conjunto ampliado de atividades e eventos destinados a abordar e reduzir as disparidades entre os gêneros no setor de telefonia móvel. A Ericsson foi a patrocinadora principal da Women4Tech Summit e os principais executivos da JPMorgan Chase Asia, KDDI, Lenovo, LinkedIn China, Mastercard, UNICEF e Universidade de Hong Kong falaram no evento.

"Em nome da GSMA, gostaria de agradecer a todos nossos participantes, expositores, patrocinadores e parceiros que se uniram para fazer do MWC19 Xangai um enorme sucesso", acrescentou Hoffman. "Agradecemos também ao governo da China e à cidade de Xangai e estamos ansiosos para retornar à cidade no ano que vem."

Para ver as notícias, os destaques em vídeo do evento e as palestras do MWC19 Xangai, acesse o Mobile World Live em www.mobileworldlive.com/mwc19-shanghai/.

O MWC20 Xangai será realizado de 30 de junho a 2 de julho de 2020.

