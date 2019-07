Comunicado do Business Wire :Startup World Cup 2020

A Startup World Cup, uma competição global de lançamento de startups com um grande prêmio de investimento de US$ 1.000.000, está de volta para mais um ano emocionante em busca do próximo campeão mundial entre as melhores startups de todo o mundo. Além de encontrar grandes empresas startups, a missão da Startup World Cup é apoiar o desenvolvimento e o crescimento de ecossistemas de inovação em regiões de todo o planeta e conectá-los a uma rede global de inovação.

Milhares de startups de todo o mundo se inscreveram na competição de 2019. Os vencedores de 36 eventos regionais em seis continentes lançaram suas startups na grande final em São Francisco em maio de 2019. A startup vietnamita Abivin venceu todos os competidores e levou para casa o prêmio de investimento de US$ 1.000.000. A Abivin aproveita a inteligência artificial para orientar sua plataforma de otimização de logística. A startup canadense Klue, que fornece software de inteligência competitiva para equipes de vendas corporativas, ficou em segundo lugar. A norte-americana Sonavi Labs, que desenvolve estetoscópios inteligentes, ficou em terceiro lugar.

Antes da grande final em São Francisco, os vencedores das competições regionais na Europa participaram de um campeonato continental, a Startup World Cup Summit em Praga. O vencedor da competição, Mimbly da Suécia, ganhou um prêmio de investimento de US$ 500.000 dos patrocinadores locais, Up21 e Air Ventures. A Mimbly desenvolveu uma solução de tecnologia limpa para águas residuais de lavanderias, economizando dinheiro e água e reduzindo a poluição por microplásticos.

Startups interessadas em exposição global, orientação de investidores globais e premiação significativa em dinheiro são incentivadas a se inscrever para qualquer uma das competições regionais da Startup World Cup 2020.

Site para inscrição: http://www.startupworldcup.io/applynow

Procurando parceiros regionais

Os eventos regionais da Startup World Cup são copatrocinados por parceiros líderes em tecnologia e startups, incluindo a ad:tech no Japão, a SWC Summit na República Tcheca, a Startup Italia Open Summit na Itália, a Open Data Science Conference nos EUA, a Trescon World Blockchain Summit em Singapura, Emirados Árabes Unidos e Quênia, a Silicon Vikings na Escandinávia, a Talent Land no México e muitos outros.

Devido ao número significativo de pedidos de novas regiões, a Startup World Cup decidiu aumentar o alcance global para a série 2020 e agora está recebendo novos parceiros regionais e parceiros de mídia. Se você estiver interessado em sediar uma Startup World Cup em sua região, entre em contato conosco pelo site http://www.startupworldcup.io/partner.

Procurando patrocinadores regionais e globais

A Startup World Cup é patrocinada por um grande grupo de corporações internacionais, firmas de contabilidade e escritórios de advocacia, incluindo Microsoft, SEGA Sammy, EY, Deloitte, Orrick, Wiley Rein e outras. Os patrocinadores apoiam a missão da Startup World Cup de encontrar as startups mais promissoras e conectá-las a líderes de pensamento regionais e globais, parceiros corporativos e investidores.

A grande final da Startup World Cup contou com figuras proeminentes da comunidade de alta tecnologia, incluindo Steve Wozniak (cofundador da Apple), Reid Hoffman (diretor executivo e fundador do LinkedIn), Marcelo Claure (diretor de operações do SoftBank Group), Tim Westergren (fundador e ex-diretor executivo da Pandora), Ray Lane (ex-presidente e diretor de operações da Oracle), Marc Randolph (cofundador da Netflix), Adam Cheyer (cofundador da Siri), Vinod Khosla (cofundador da Sun Microsystems), John Chambers (presidente emérito da Cisco), Window Snyder (ex-CSSO da Intel), entre outros. A Startup World Cup contou com investidores veteranos da Kleiner Perkins, Y Combinator, NEA, Techstars, Intel Capital, M12, 500 Startups, GE Ventures, DFJ, IBM Ventures, Social Capital, Index Ventures e Plug and Play Ventures, além de investidores de todo o mundo julgando as finais globais e regionais.

A grande final da Startup World Cup 2020 está programada para maio de 2020 em São Francisco.

Para se tornar um patrocinador ou parceiro, entre em contato conosco pelo site http://www.startupworldcup.io/partner.

Sobre a Startup World Cup

Para promover a meta de construir uma ampla rede global de parceiros corporativos, investidores de capital de risco e empresas startups, a Pegasus Tech Ventures organizou a Startup World Cup, agora uma das maiores competições de startups do mundo, com eventos de competição entre startups em mais de 36 cidades do mundo, em seis continentes, e um grande prêmio de investimento de US$ 1.000.000. A Startup World Cup reflete o compromisso da Pegasus em encontrar as melhores empresas startups e apoiar os ecossistemas de inovação em todo o mundo. Para mais informações sobre a Startup World Cup, acesse www.startupworldcup.io.

Sobre a Pegasus Tech Ventures

A Pegasus Tech Ventures, com sede no Vale do Silício, é uma empresa global de capital de risco com escritórios na América do Norte, Europa e Ásia. A Pegasus adota uma abordagem inovadora por meio de seu modelo Venture Capital-as-a-Service (VCaaS), gerenciando vários fundos para corporações globais famosas, investindo em startups de tecnologia de ponta e conectando empresas de portfólio à sua rede global de parceiros corporativos para acelerar o crescimento. Para mais informações sobre a Pegasus Tech Ventures, acesse www.pegasustechventures.com.

