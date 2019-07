Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

Em conjunto com a convocação da conferência preparatória para a Cúpula do Clima de 2019 da ONU (COP 25) em Abu Dhabi, o Conselho Supremo de Energia de Dubai anunciou que as emissões líquidas de CO2 de Dubai diminuíram 19% em comparação ao cenário habitual de negócios e 10% abaixo da meta da Estratégia de Redução de Carbono para 2021 de reduzir as emissões de carbono em 16% até 2021.

O Conselho Supremo de Energia de Dubai vem monitorando as emissões de carbono de Dubai desde 2011 através da metodologia Mensuração, Relato e Verificação (MRV) das Nações Unidas. Essa plataforma detalhada centrada em dados permitiu que os tomadores de decisão de Dubai simplificassem sua estratégia e era fundamental para outras iniciativas e projetos, como o Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o Fundo Verde, a Organização Mundial da Economia Verde (WGEO), Shams Dubai e iniciativas de veículos elétricos.

Os dados dos últimos anos registraram um declínio no consumo anual per capita de eletricidade e água em Dubai. O consumo anual per capita de eletricidade caiu de 13.626 kWh em 2015 para 11.731 kWh em 2018 e deverá atingir 10.538 kwh até 2025. O consumo anual per capita de água diminuiu de 175.270 litros para 152.590 litros em 2018. Espera-se alcançar 129.359 litros em 2025.

Os EAU registraram uma melhora de 60%, levando as emissões per capita para 15,7 tCO2 no último MRV compilado, bem abaixo do taxa norte-americana de 16,5 tCO2 per capita.

"Estamos honrados por esses resultados enquanto nos esforçamos para alcançar a visão de nossa liderança sábia. Dubai deu os primeiros passos para conservar os recursos naturais, aumentar a contribuição da energia limpa e implementar planos de desenvolvimento sustentável, coerentes com nossas estratégias nos níveis federal e local, incluindo o Centenário dos Emirados Árabes Unidos 2071 e a Visão dos EAU 2021. Dubai foi pioneiro na implementação de programas e iniciativas que contribuem para reduzir a pegada de carbono e sua busca por um futuro mais verde está provando ser válida", declarou Saeed Mohammed Al Tayer, vice-presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai.

Espera-se que os infográficos de dados de MRV sejam divulgados publicamente durante a próxima Cúpula Mundial da Economia Verde, a ser realizada em outubro de 2019.

