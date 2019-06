Comunicado do Business Wire :Ministry of Foreign Affairs of Japan

Nos dias 28 e 29 de junho, o Japão sediou a Cúpula do G20, que contou com a presença de todos os 20 membros e 17 convidados. Realizada em Osaka, a segunda maior cidade do Japão, esta foi a primeira vez que Japão sediou uma Cúpula do G20, tendo anteriormente sido palco da Cúpula do G7 de 2016 em Ise-Shima.

Na Cúpula deste ano, os líderes discutiram tópicos importantes da agenda global. Uma questão importante foi o problema do lixo plástico marinho, um problema que afeta o ecossistema marinho em escala global.

Para demonstrar um compromisso com essa questão, a Cúpula do G20 em Osaka promoveu a Campanha do Plástico Inteligente do Ministério do Meio Ambiente juntamente com o conceito dos "3 Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) e Recursos Renováveis", com ações para abandonar o uso de garrafas plásticas e canudos e a introdução de materiais renováveis no lugar. Durante todo o período da Cúpula, produtos plásticos descartáveis, incluindo garrafas, copos, canudos e pratos não foram disponibilizados. Em vez disso, os participantes receberam produtos e serviços alternativos e reutilizáveis.

Outros itens da agenda da Cúpula incluíram economia, comércio e investimento, inovação, emprego, empoderamento das mulheres, desenvolvimento e saúde, todos os quais foram foco de discussões produtivas.

Fora das salas de reunião, os participantes apreciaram a cultura e a hospitalidade japonesas. No primeiro dia, foram recebidos no local do evento com uma exibição de danjiri (carros alegóricos de madeira) e mikoshi (santuários portáteis), todos usados em um dos famosos festivais da região. O interior do local do evento exibiu patrimônio cultural exclusivo da região de Osaka e Kansai para os visitantes, incluindo informações mais recentes sobre a Expo 2025. Os líderes e seus parceiros também assistiram a espetáculos culturais, exemplos da herança japonesa, e experimentaram a culinária japonesa tradicional, chamada washoku.

As inovações de ponta do país, em áreas como robótica, medicina e setor espacial, também surpreenderam os visitantes. O amplo Espaço de Exposição apresentou a tecnologia e os produtos japoneses relacionados a cada categoria que representava a agenda da Cúpula: "Sociedade e Inovação", "Saúde e Inovação", "Lixo Plástico Marinho e Inovação", "Energia e Inovação" e "Cooperação Econômica e Inovação". O espaço também incluiu exposições sobre temas como "Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020", "Recuperação de Desastres", "Recursos Turísticos do Japão" e "Tradições". O total de cerca de 50 exibições incorporou uma gama de conteúdos informativos e de entretenimento, desde painéis e modelos até vídeos e atividades práticas.

Os membros da Cúpula do G20 são Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, República da Coreia, República da África do Sul, Rússia, Arábia Saudita, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia.

