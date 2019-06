Trump propõe reunião com Kim na fronteira entre as duas Coreias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado estar aberto a uma reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, aproveitando sua viagem a Seul esta semana.

"Após várias reuniões muito importantes (...) deixarei o Japão rumo a Coreia do Sul (com o presidente Moon). Quando estiver lá, se o presidente Kim da Coreia do Norte vir isto, gostaria de me reunir com ele na fronteira para apertar a mão dele e dizer olá(?)!", indicou Trump, que está no Japão para a Cúpula do G20.

A oferta foi uma surpresa diante do resultado da última reunião entre Trump e Kim, no mês de fevereiro, em Hanói, que acabou sem acordo sobre o programa nuclear norte-coreano.

O primeiro encontro - histórico - entre os dois líderes ocorreu em 12 de junho de 2018, em Singapura.

Trump viajará diretamente a Seul ao final da Cúpula do G20 em Osaka, onde neste sábado se reúne com o presidente chinês, Xi Jinping, para tentar baixar a tensão entre as duas potências em plena guerra comercial.