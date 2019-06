Uruguai comemora o acordo do Mercosul com a UE

O Mercosul conseguiu um acordo "amplo e equilibrado" com a União Europeia nesta sexta-feira em Bruxelas, após 20 anos de negociações, afirmou o governo uruguaio em um comunicado.

"É um acordo amplo e equilibrado que inclui dois processos de integração com um comércio recíproco total de aproximadamente 90 bilhões de dólares", afirma o texto, que destaca que é o "primeiro acordo de grande impacto comercial alcançado pelo Mercosul com com terceiros".

"A UE como um todo é o segundo destino comercial do Mercosul", acrescenta o texto.

"Em um contexto global de maior protecionismo, ambos os blocos constroem uma zona de livre comércio e estão comprometidos com a cooperação para a promoção do crescimento econômico, do emprego e do investimento", ressalta ainda.

O comunicado diz ainda que o acordo "é o primeiro instrumento alcançado dentro de uma ampla agenda de relações externas" do bloco sul-americano "que continua com a EFTA (sigla em inglês da Associação Europeia de Livre Comércio), Canadá, Coreia do Sul e Singapura".

O acordo deve agora ser "submetido a uma revisão legal de estilo, para posteriormente ser assinado e enviado aos respectivos Parlamentos para ratificação", conclui.