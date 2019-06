Bolsonaro se reúne com Macron e Merkel durante o G20

Presidentes Emmanuel Macron e Jair Bolsonaro (foto: Jacques Witt / POOL / AFP)

Após críticas, encontro com Merkel

O presidente Jairse encontrou com o, Emmanuel, após idas e vindas sobre a realização da reunião. Depois de a presidência anunciar uma reunião bilateral com o francês e, posteriormente, o cancelamento do encontro, os dois tiveram umadurante o, no, nesta sexta-feira (28).Nessa quinta-feira (27), o francês havianão assinar nenhumcom o Brasil caso Bolsonaro saia do acordo climático de Paris. A declaração tem potencial de colocar em risco os trabalhos de negociações comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. No encontro, Bolsonaro reiterou o compromisso de permanecer no Acordo de Paris e convidou o francês paraO cancelamento da reunião havia sido informado pela assessoria do, logo na sequência de críticas feitas por Macron àde Bolsonaro. Horas depois, no entanto, os dois se reuniram.Uma verdadeira batalha de informações e contrainformações sobre a reunião entre os presidentes se desenrolou durante o primeiro dia do encontro em. Quando a reunião ainda estava confirmada na agenda do brasileiro, a imprensa e assessoria francesas afirmaram que não havia previsão de um encontro bilateral de Macron com Bolsonaro.Pouco depois, o encontro foi oficialmente cancelado pelo lado brasileiro. No final do dia, o porta-voz da Presidência, general, afirmou que na verdade o time de Macron tentou mudar a bilateral para um encontro às 23h da quinta, 27, o qual Bolsonaro teria rejeitado.Bolsonaro também se reuniu nesta sexta-feira (28) com a chanceler alemã,, depois de ser criticado pela líder e rebatê-la de forma contundente.Na véspera da estreia de Bolsonaro na reunião de cúpula do grupo dos 20 países mais desenvolvidos e industrializados do mundo (), o presidente brasileiro respondeu às críticas da alemã à política ambiental do País.Merkel disse ver com grande preocupação as ações de Bolsonaro sobre desmatamento no Brasil e afirmou que abordaria o brasileiro sobre o tema nos corredores do encontro. Os dois não tiveram umformal agendado.Ao desembarcar em Osaka, no Japão, para o encontro do G-20, Bolsonaro contestou ae disse que o País "tem exemplo para dar para a" sobre meio ambiente. Ele também afirmou, depois, durante uma transmissão ao vivo na cidade japonesa, que não vai receber "pito" de ninguém. Foi uma referência a pressões internacionais envolvendo a questão ambiental no atual governo.O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, confirmou que os dois tiveram uma conversa rápida e reservada nesta sexta-feira, mas não falou quais temas foram tratados na reunião. Ele afirmou que o tom do encontro foi "como deve ser o tom de conversa de dois líderes de dois países do mundo", sem dar mais informações à imprensa.