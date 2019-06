Trump e Bolsonaro trocam elogios durante encontro em Osaka

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Jair Bolsonaro, tiveram um encontro nesta sexta-feira em Osaka (Japão), um momento marcado por uma intensa troca de elogios.

Bolsonaro é comparado com frequência ao presidente americano e é chamado por parte da imprensa internacional de "Trump dos trópicos".

E os dois governantes reservaram apenas elogios um ao outro líderes durante uma reunião bilateral à margem do encontro de cúpula do G20 em Osaka.

Esta foi a segunda vez que os dois se reuniram, após o primeiro encontro em março na Casa Branca.

"Ele é um homem especial, está muito bem, muito amado pelo povo do Brasil", declarou Trump.

Bolsonaro respondeu: "Eu sou um grande admirador há muito tempo, inclusive antes de sua eleição".

"Eu apoio Trump, apoio os Estados Unidos, eu apoio sua reeleição", completou o presidente brasileiro.

Jair Bolsonaro pode ser um raro aliado para Trump em uma reunião do G20 que pode ser uma das mais conturbadas em vários anos, com as disputas sobre comércio, a mudança climáticas e as tensões no Oriente Médio na agenda.

Como Trump, Bolsonaro é considerado um cético da mudança climática. O brasileiro também segue o modelo do presidente americano de uso intenso das redes sociais.