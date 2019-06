Biden diz que Trump colocou EUA em 'situação horrível'

O presidente Donald Trump colocou os Estados Unidos em uma "situação horrível", afirmou nesta quinta-feira o ex-vice-presidente Joe Biden, no início do debate entre pré-candidatos democratas em Miami para as eleições presidenciais de 2020.

"Donald Trump nos colocou em uma situação horrível. Temos uma enorme desigualdade de renda", disse Biden, prometendo eliminar as reduções de impostos que Trump concedeu aos mais ricos.

Trump "pensa que Wall Street construiu os Estados Unidos, mas foram as pessoas comuns, os americanos de classe média, estes sim construíram os Estados Unidos", prosseguiu Biden, que lidera as pesquisas para a indicação democrata.

O senador socialista Bernie Sanders, segundo colocado na corrida, também voltou suas baterias contra o presidente, que chamou de "mentiroso patológico e racista", que "enganou o povo americano durante sua campanha".

"A saúde pública é um direito humano e não algo para se tirar proveito", disse Sanders, derrotado em 2016 nas primárias democratas por Hillary Clinton.

Pete Buttigieg, o prefeito gay de South Bend, Indiana, defendeu uma cobertura médica para todas as pessoas, inclusive os 11 milhões de imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos.

"Nosso país é mais saudável quando o povo tem saúde. O verdadeiro problema não são os 11 milhões de imigrantes sem documentos, mas sim um caminho para sua cidadania".

A senadora Kamala Harris, única mulher negra na disputa democrata, prometeu que se eleita devolverá imediatamente aos "dreamers" (jovens que entraram ilegalmente e foram criados no país) um status legal, e eliminará os centros de detenção para imigrantes.

Biden concordou que causa "indignação" que crianças confinadas não tenham pasta de dentes, sabonete e uma troca de roupa limpa nos centros para imigrantes, o maior dos quais reúne quase 3 mil menores, ao sul de Miami.

"Isto é um problema hemisférico", disse Sanders, apoiando Biden na perspectiva de abordar o problema da crise migratória nos países de origem do êxodo.