Tusk critica Putin por chamar liberalismo de 'obsoleto'

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, criticou nesta sexta-feira, durante a cúpula do G20 em Osaka, as declarações do presidente russo, Vladimir Putin, de que o liberalismo está "obsoleto".

Em entrevista ao jornal Financial Times, Putin disse que "a ideia liberal ficou obsoleta" e agora está "em conflito" com o que o povo quer.

"Tenho que dizer que estou totalmente em desacordo com o argumento de que o liberalismo é obsoleto", disse Tusk.

"Quem diz que a democracia liberal é obsoleta também diz que as liberdades são obsoletas, que o império da lei é obsoleto e que os direitos humanos são obsoletos", afirmou o presidente do Conselho Europeu.

"O que realmente é obsoleto é o autoritarismo, o culto à personalidade, o poder dos oligarcas, inclusive se as vezes parece efetivo".