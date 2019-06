Caixa com bolívares destinados a falsificar dólares é encontrada no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu nesta quinta-feira (27) uma caixa com mais 11.000 notas venezuelanos de 100 bolívares que deveriam ser despachados para os Estados Unidos, provavelmente para servir de base para a fabricação de dólares falsos.

Segundo a Polícia Civil e a Receita Federal, o dinheiro se encontrava em uma transportadora do bairro do Caju, zona norte do Rio, dentro de uma caixa metálica com uma inscrição do Banco Central Iraquiano.

Dois brasileiros foram detidos na operação.

"Havia 11.765 cédulas de 100 bolívares", que deveriam ser expedidos para Arkansas, informou à AFP um porta-voz da Polícia.

"A principal linha de investigação é de que [as cédulas] se destinavam à falsificação de dólares", acrescentou.

O bolívar é um moeda muito desvalorizada. A quantia apreendida (1.176.500 bolívares) representa menos de 1.500 dólares no câmbio atual.

O porta-voz disse não saber se o Banco Central do Iraque estava de algum modo envolvido na ação. "Estamos trabalhando para descobrir", afirmou.