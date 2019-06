Comunicado do Business Wire :Andersen Tax

A Andersen Global anunciou hoje que uma das principais firmas de contabilidade do Kuwait passará a utilizar o nome Andersen no país, ampliando a presença da Andersen Global no Oriente Médio. A Causeway Company For Financial Management Consulting W.L.L. in Kuwait passará a se chamar Andersen Tax in Kuwait.

Ela passou a integrar a Andersen Global como firma colaboradora no ano passado e, agora, se tornará uma firma associada da organização internacional. A Andersen Tax in Kuwait continuará prestando serviços de contabilidade e secretaria corporativa a pessoas físicas e jurídicas dos mais diversos setores de mercado.

"Temos em comum uma profunda dedicação para atender às necessidades de nossos clientes e, desde que nos tornamos uma firma colaboradora, adquirimos um grande apreço pelo modo como os profissionais das firmas associadas e colaboradoras da Andersen Global crescem juntas como uma grande organização. Compreendemos o impacto de trabalhar com pessoas de mentalidade semelhante em todo o mundo, com as quais compartilhamos do compromisso de prestar serviços de máxima qualidade internacionalmente", declarou o diretor geral da Andersen Tax in Kuwait.

"O Kuwait é um importante mercado para os nossos clientes neste momento em que o Grande Oriente Médio, sua economia e o desenvolvimento de políticas tributárias seguem se expandindo", afirmou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC. "Todos na região verão o nome Andersen no Kuwait e saberão que ele é sinônimo de transparência, boa gestão e integridade."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 144 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

