STF revoga uso de tornozeleira de turco

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acolheu pedido da defesa do cidadão turco Ali Spahi para retirar a tornozeleira eletrônica e revogar o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.



O cidadão turco, naturalizado brasileiro, foi acusado de pertencer a uma organização considerada terrorista pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que pedia sua extradição.



O julgamento sobre o pedido de extradição será realizado no dia 6 de agosto.







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.