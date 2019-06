Kremlin confirma reunião entre Trump e Putin durante o G20

O assessor de relações exteriores do Kremlin, Yuri Ushakov, confirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a cúpula de líderes do G20, em Osaka, no Japão. O encontro ocorrerá no fim desta semana.



Trump já havia dito que tinha planos de se encontrar com Putin durante o G20 e o presidente russo se mostrou aberto à proposta, ao dizer que está pronto para dialogar com o americano. Ushakov disse, ainda, que o encontro deve ocorrer na sexta-feira e comentou que os dois devem falar sobre controle de armas e crises internacionais, incluindo o acordo nuclear do Irã e questões relativas à Coreia do Norte e à Ucrânia. Fonte: Associated Press.