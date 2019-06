Mueller prestará depoimento na Câmara dos EUA em 17 de julho

O advogado Robert Mueller, que comandou as investigações sobre a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016, concordou em prestar depoimento publicamente no Congresso dos Estados Unidos em 17 de julho, após intimações feitas por democratas para obrigá-lo a comparecer na sessão. A informação foi divulgada pelos Comitês Judiciário e de Inteligência da Câmara dos Representantes do país.



Durante os quase dois anos de investigação, Mueller nunca se pronunciou publicamente. A única declaração veio por meio do Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês), no mês passado, quando a apuração sobre o caso Rússia já havia chegado ao fim. Ele também notificou os congressistas de que nunca pretendeu dizer mais do que o que está no relatório da investigação, que tem 448 páginas. "Escolhemos essas palavras com cuidado e a obra fala por si mesma. Eu não daria informações além do que já é público em qualquer audiência perante o Congresso", afirmou Mueller em 29 de maio. Fonte: Associated Press.