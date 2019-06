Recém-nascida é encontrada em saco plástico por policiais dos EUA; veja vídeo

Policiais no estado americano da Geórgia estão à procura de pistas que levem à identidade de uma recém-nascida encontrada enrolada em um saco plástico, ainda com o cordão umbilical. O caso aconteceu no dia 6 de junho, mas o vídeo só foi divulgado nessa terça-feira. Policiais no estado americano daestão à procura deque levem àde umaencontradaem um, ainda com o. O caso aconteceu no dia 6 de junho, mas osó foi divulgado nessa terça-feira.

"Vamos lançar esta filmagem na esperança de receber informações credíveis sobre a identidade de 'Baby India' e para mostrar o quanto é importante encontrar um encerramento neste caso", informou o departamento do xerife do condado de Forsyth, em texto publicado no Facebook.



O bebê foi encontrado depois que uma família ouviu um choro de criança vindo de um bosque. Quando aproximaram do local, viram um saco plástico se mexendo.



A recém-nascida foi levada para um hospital da região e está se recuperando. Ainda não há informações sobre os pais da criança.



(foto: Reprodução/Facebook )