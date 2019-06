Comunicado do Business Wire :GSMA

As operadoras de telefonia móvel da Ásia estão prontas para investir US$ 370 bilhões em novas redes 5G entre 2018 e 2025, de acordo com a última edição da região Ásia-Pacífico da série de Economia Móvel da GSMA, publicada hoje no MWC19 em Xangai. As primeiras redes 5G de nível nacional do mundo entraram em operação na Coréia do Sul no início deste ano, e prevê-se que 24 mercados da Ásia-Pacífico lançarão 5G até 2025. A previsão é que 5G vai contribuir com quase US$ 900 bilhões para a economia da região nos próximos 15 anos.

A China está atualmente testando 5G em todas as principais cidades e províncias, incluindo Xangai, antes dos lançamentos comerciais no próximo ano. A previsão é de que 28% das conexões móveis da China serão executadas em redes 5G até 2025, o que representa cerca de um terço de todas as conexões 5G a nível mundial até esse momento.

"Embora a rede 4G ainda tenha bastante espaço para crescimento em toda a Ásia, as operadoras da região estão investindo bilhões na construção de redes 5G avançadas que facilitam uma série de novos serviços para os consumidores, transformando a indústria e a fabricação, e impulsionando o crescimento econômico" disse Mats Granryd, diretor geral da GSMA. "À medida que 5G se torna uma realidade, pedimos aos governos e reguladores da região que formem um ambiente empresarial favorável que incentive o investimento em redes avançadas e permita que as operadoras estendam os serviços digitais de próxima geração a todos os cidadãos da Ásia."

O relatório revela que:

-- As operadoras móveis devem investir US$ 574 bilhões (capex) em novas redes entre 2018 e 2025, quase dois terços dos quais (US$ 370 bilhões) serão gastos em novas redes 5G. Está previsto que apenas a China deve investir US$ 184 bilhões em 5G até 2025.

-- 4G se converteu na tecnologia móvel mais dominante na Ásia em 2018 (52% das conexões1), e irá crescer para representar mais de dois terços das conexões regionais até 2025. Cerca de 18% das conexões serão executadas em redes 5G a esta altura.

-- Mais de quatro em cinco conexões móveis na Ásia serão smartphones até 2025, acima de 61% em 2018.

-- Havia 2,8 bilhões de assinantes móveis únicos2 na Ásia no final de 2018, o equivalente a 67% da população da região. O número de assinantes deve aumentar para 3,1 bilhões até 2025 (72% da população), embora a taxa de crescimento esteja diminuindo, já que muitos mercados-chave já estão próximos da saturação.

-- Quase todos os novos assinantes a serem adicionados na região entre 2018 e 2025 serão originários de seis países: Índia, China, Paquistão, Indonésia, Bangladesh e Filipinas.

-- No ano passado, as tecnologias e serviços móveis na região Ásia-Pacífico geraram US$ 1,6 trilhão de valor econômico, equivalente a 5,3% do PIB regional3. Esta contribuição deve ultrapassar US$ 1,9 trilhão até 2023.

-- O ecossistema móvel da região da Ásia-Pacífico emprega direta e indiretamente mais de 18 milhões de pessoas e, no ano passado, contribuiu com US$ 165 bilhões em financiamento do setor público através da tributação geral (excluindo taxas regulatórias e do espectro).

O novo relatório 'The Mobile Economy, Asia Pacific 2019' (A economia móvel, Ásia-Pacífico 2019) foi criado pela GSMA Intelligence, o braço de investigação da GSMA. Para acessar o relatório completo e os infográficos relacionados, acesse: https://www.gsma.com/r/mobileeconomy/asiapacific/

1 Havia 4,2 bilhões de conexões SIM na região da Ásia-Pacífico em 2018, excluindo a Internet das Coisas (IoT) móvel, que deverá aumentar a 4,8 bilhões até 2025.

2 Um assinante exclusivo de telefonia móvel representa um indivíduo que pode responder a várias conexões SIM.

3 A contribuição do PIB é composta por operadoras móveis (0,9% do PIB); ecossistema móvel remanescente (0,8%); contribuição indireta (0,6%); e melhorias de produtividade (3,0%).

