Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE:MSCI), uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos, anunciou hoje que reclassificará o MSCI Kuwait Index para mercados emergentes, sujeito às estruturas de contas coletivas e às mesmas transações entre países com o número nacional de investidores (NIN), que estão sendo disponibilizadas para investidores institucionais internacionais antes do final de novembro de 2019. A MSCI comunicará a sua decisão final até 31 de dezembro de 2019.

"O Projeto de Desenvolvimento de Mercados do Kuwait estabeleceu o caminho para a implementação perfeita de inúmeros aprimoramentos regulatórios e operacionais no mercado de ações do Kuwait. Estes aprimoramentos aumentaram significativamente o nível de acessibilidade do mercado de ações do Kuwait para investidores institucionais internacionais e resultaram em amplo feedback positivo destes investidores em nossa proposta de reclassificação", disse Sebastien Lieblich, chefe global de Soluções de Mercados de Capitais e presidente do conselho administrativo do MSCI Equity Index Committee (Comitê do índice de ações MSCI).

Lieblich acrescentou: "Durante a consultoria, investidores institucionais internacionais destacaram a criticidade das estruturas de contas coletivas e dos recursos das mesmas transações entre países com o NIN para evitar fricções em seu processo de investimento. Recebemos com satisfação o compromisso público da Autoridade de Mercado de Capitais de proporcionar estes recursos de mercado até novembro de 2019. Vamos acompanhar de perto a sua implementação, antes de tomar a decisão final".

Em 12 de junho de 2019, a Autoridade do Mercado de Capitais anunciou publicamente que as estruturas coletivas, assim como as mesmas transações entre países com o NIN, serão disponibilizadas aos investidores institucionais internacionais, o mais tardar em novembro de 2019. Atualmente, somente as entidades locais licenciadas têm permissão para negociar usando contas coletivas e a mesma transação com NIN está disponível apenas para determinadas contas locais "não discricionárias" isentas. Assumindo que os recursos de mercado acima mencionados sejam entregues até novembro de 2019, a MSCI incluirá o MSCI Kuwait Index (índice MSCI Kuwait) no Índice MSCI para Mercados Emergentes em uma etapa que coincidirá com a Revisão Semestral do Índice de maio de 2020. Isto levaria a uma inclusão de nove ações no Índice MSCI para Mercados Emergentes, com um peso do índice proforma de aproximadamente 0,5%. A lista constituinte do índice proforma MSCI Kuwait, de 17 de abril de 2019, com base nos limiares do Índice MSCI para Mercados Emergentes, foi disponibilizada em https://www.msci.com/market-classification.

A implementação do Projeto de Desenvolvimento de Mercados do Kuwait, iniciado em 2017, trouxe inúmeras melhorias à infraestrutura de mercado, que abriu significativamente o mercado doméstico de ações para investidores institucionais internacionais. Entre estes aprimoramentos, estavam a eliminação das restrições de propriedade estrangeira sobre os bancos listados e a simplificação dos requisitos para registro de investidores. Além disso, o ciclo de liquidação no mercado acionário do Kuwait passou para T+3 para investidores locais e internacionais, uma nova provisão de liquidação por entrega contra pagamento (DvP) foi incluída e um processo de gestão de comércio fracassado adequado foi iniciado. Espera-se que o projeto continue com a inclusão planejada de uma contraparte de compensação central e a disponibilidade de trocas de ações, empréstimo de ações e instalações de venda a descoberto, entre outras melhorias. Estas melhorias refletem-se agora no relatório de MSCI 2019 Global Market Accessibility Review (Revisão de Acessibilidade do Mercado Global MSCI 2019) disponível em https://www.msci.com/market-classification.

A MSCI anunciou hoje também o lançamento de uma consulta para potencialmente reclassificar o MSCI Iceland Index (índice MSCI Islândia) de mercados independentes para mercados fronteiriços. A MSCI dá as boas-vindas aos comentários dos participantes do mercado sobre esta proposta antes de 31 de outubro de 2019 e anunciará os resultados desta consulta até 29 de novembro de 2019.

Finalmente, a MSCI anuncia hoje que, se o MSCI Peru Index (Índice MSCI Peru) ficar aquém dos três constituintes necessários para os mercados emergentes, ela lançará imediatamente uma consulta para potencialmente reclassificar o MSCI Peru Index do status de mercados emergentes para o status de mercados fronteiriços. O MSCI Peru Index atualmente inclui o mínimo de três constituintes.

Sobre a MSCI

MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciais à comunidade global de investimentos. Com mais de 45 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, motivamos as melhores decisões de investimento ao permitir que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e construam, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança na indústria, que os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimento. Para saber mais, acesse www.msci.com.

