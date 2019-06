Comunicado do Business Wire :Eneco Holdings, Inc.

A Eneco Holdings, Inc. está comprometida com a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de combustível ecologicamente corretos que reduzam as emissões de gases de efeito estufa. Em 2015, desenvolvemos um combustível emulsificado que atinge uma fusão completa de 50% de óleo e 50% de água. Quando usado em ônibus em vias públicas, esse combustível reduz as emissões de dióxido de carbono quase pela metade; a primeira conquista desse tipo no Japão. Essa aclamada tecnologia já está instalada e em operação na Indonésia, Bangladesh e Filipinas, e será introduzida em Cingapura, Austrália, China, Laos e Mianmar.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190625005985/pt/

The Press Conference (Photo: Business Wire)

Dada a urgente necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em todo o mundo, a Eneco Holdings, Inc. voltou sua atenção para o gás de hidrogênio em uma tentativa de conduzir a transição para uma economia de zero carbono.

Embora o combustível de hidrogênio já tenha atraído a atenção mundial como um combustível ecologicamente correto, a aquisição de matérias-primas para a produção impõe uma carga ambiental significativa. A busca por soluções está em andamento: Algumas empresas extraem hidrogênio da combustão de combustíveis fósseis importados, enquanto outras queimam resíduos (biomassa) ou geram combustível de hidrogênio a partir de fontes de energia renováveis.

A Eneco Holdings, Inc. anuncia hoje para o público global o Eneco PLASMA R Hydrogen GAS, um dispositivo que gera gás HHO (oxi-hidrogênio) utilizando uma aplicação evoluída do princípio da eletrólise da água. Esta tecnologia possibilita a fabricação de gás HHO de alta concentração em escala por meio da reação química de pequenos volumes de água e um catalisador exclusivo. Ele usa pouquíssima eletricidade e tem uma alta capacidade de produção a baixas temperaturas. O preço do combustível de hidrogênio no Japão atualmente é de cerca de 100 ienes por metro cúbico. Espera-se que esta tecnologia reduza esse preço em mais de dois terços, para menos de 30 ienes.

O Eneco PLASMA R Hydrogen GAS não requer importações de recursos ou transporte e nenhum investimento de capital em larga escala; o único material de entrada necessário é a água, um recurso facilmente disponível. Por meio de vendas e manutenção do gerador de hidrogênio e vendas do catalisador, a Eneco Holdings, Inc. contribuirá para reduções tangíveis de emissões de dióxido de carbono e, portanto, para uma sociedade mais sustentável.

Em breve chegará o dia em que 65 kWh de eletricidade (o suficiente para abastecer uma família por uma semana) poderá ser gerado com apenas 2 litros de água e a tecnologia de combustível de hidrogênio da Eneco Holdings.

A Eneco Holdings, Inc. está empenhada em revolucionar a forma como pensamos sobre energia, abordando as crises ambientais atuais e ajudando a criar um futuro melhor para todos.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190625005985/pt/

Para mais informações, entre em contato com: Nobuo Ara, Reiichi Natori TEL: +81-(0)555-22-8601 E-mail: plasmafusion@eneco-hd.co.jp Laboratório Eneco Holdings

URL (inglês): https://en.eneco-hd.co.jp/?_ga=2.231805532.2111686869.1561165811-1531247097.1557384502

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.